per Mail teilen

Das Krankenhaus in Tettnang (Bodenseekreis) ist eigenen Angaben zufolge von einem massiven Corona-Ausbruch betroffen. Es gilt ein Aufnahmestopp für Patientinnen und Patienten.

In der Klinik seien derzeit 24 Patienten an Covid-19 erkrankt. Einer Kliniksprecherin zufolge zeigten alle bislang weitgehend milde Symptome. Auch etwa zehn Mitarbeiter seien mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der infizierten Beschäftigten steige. Die betroffenen Patienten seien auf zwei Stationen des Hauses isoliert.

Notaufnahme hat Betrieb eingestellt

Der Klinikbetrieb stehe weitgehend still. Die Notaufnahme, das medizinische Versorgungszentrum, die Hals-Nasen-Ohren- sowie die Therapieabteilung haben den Angaben zufolge vorübergehend den Betrieb eingestellt. Der Aufnahmestopp gilt laut Klinik vorerst bis zum 20. Dezember für alle stationären Patienten sowie für ambulante Eingriffe. Menschen mit akuten Beschwerden sollen sich an die umliegenden Krankenhäuser oder an Haus- und Fachärzte wenden.

Alle Patienten und die Mitarbeiter, die noch nicht in Quarantäne sind, würden getestet. Bis das Testergebnis vorliege, müssten Patienten im Krankenhaus Tettnang bleiben. Auch Besuche in der Klinik seien bis zum 20. Dezember nicht möglich. Einzige Ausnahme seien Besuche bei Patienten, die im Sterben lägen.

Die Klinik Tettnang verfügt über 130 Betten und gehört zum Medizin Campus Bodensee.