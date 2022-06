Auffahrunfall auf A96 - Drei Schwerverletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 96 im Landkreis Ravensburg sind am Freitag zehn Menschen verletzt worden - drei von ihnen schwer. Ein 31-Jähriger, der in Richtung München unterwegs war, habe zwischen Wangen-Nord und Kißlegg zu spät erkannt, dass der Wagen vor ihm bremste, teilte die Polizei mit. Trotz Vollbremsung sei er ins Heck des Autos geprallt, in dem eine 42-Jährige am Steuer saß. Während es mehreren nachfolgenden Autofahrern gelang, eine weitere Kollision zu verhindern, fuhr ein 37-Jähriger ungebremst in die Unfallstelle. In dem Wagen der 42-Jährigen, die verkehrsbedingt hatte bremsen müssen, wurden alle vier Insassen leicht verletzt. In dem Auto, das zuerst auffuhr, erlitten zwei Menschen schwere Verletzungen und drei Menschen wurden leicht verletzt. Der 37-jährige Fahrer, der allein im Wagen saß, wurde auch schwer verletzt. Vier der Leichtverletzten sind Kinder im Alter von 1, 2, 6 und 13 Jahren. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn war bei Wangen-Nord in Fahrtrichtung München rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.