Stadt spricht Aufenthaltsverbot für 27 syrische Familienmitglieder aus

Nach mehreren gewaltsamen Auseinandersetzungen dreier syrischer Familien in Singen (Kreis Konstanz) hat die Stadt Singen ein Aufenthalts- und Waffenverbot ausgesprochen. Es gilt für 27 Familienmitglieder. Die Stadt hofft, weitere Vorfälle verhindern zu können. Das Aufenthaltsverbot gilt nach Angaben der Stadt in großen Teilen der Innenstadt von Montag bis Samstag von 13 bis 21 Uhr und bis zunächst Ende Juli. Die 27 Familienmitglieder seien persönlich informiert worden. Sollten sie das Aufenthaltsverbot nicht beachten, könnten sie in Gewahrsam genommen werden. Für Ausnahmen, wie einen Arztbesuch, müsse eine Erlaubnis bei der Stadt eingeholt werden. Andere Maßnahmen seien bisher nicht erfolgreich gewesen, so die Stadt.