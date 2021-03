per Mail teilen

Auf dem Gelände der Landesgartenschau Überlingen im Bodenseekreis hat am Donnerstag der Aufbau der Seebühne begonnen. Die Seebühne gehört zu den Highlights auf dem Gelände, sie schwimmt auf dem Wasser vor dem Uferpark. Dort sollen Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden, wenn es die Infektionszahlen zulassen, so die Veranstalter. Die Landesgartenschau Überlingen sollte eigentlich bereits vergangenes Jahr stattfinden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Sie startet jetzt am 9. April.