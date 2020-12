Hallen in der Region Bodensee-Oberschwaben werden derzeit zu Kreisimpfzentren umgebaut. Die Arbeiten sollen bis Jahresende fertig sein. Zu Unterstützung werden weiter Freiwillige gesucht.

Nach einem festen Plan der Landesregierung werden in den Hallen derzeit sogenannte Impfstraßen errichtet, in denen die Abstände gut einhalten werden können. Dafür werden Trennwände aufgebaut. In einem weiteren Schritt werden dann Computer angeschlossen und Kühlschränke für den Impfstoff bereit gemacht. Diese Teile der Infrastruktur stellt das Land Baden-Württemberg. Um den Rest, wie Möblierung und Kabeltrassen, müssen sich die Kreise kümmern.

In den Impfstraßen werden Bürgerinnen und Bürger zu einzelnen Stationen geleitet. So werden sie zunächst registriert und erhalten ein dann Aufklärungsgespräch, bevor sie den Impfstoff verabreicht bekommen. Am Ende sollen die Geimpften noch kurz in einem Überwachungs- und Ruhebereich bleiben.

Ab 15. Januar soll geimpft werden

Die jeweiligen Hallen für die Kreisimpfzentren wurden aufgrund ihrer Größe ausgesucht. Auch die Lüftungssysteme der Gebäude spielten eine Rolle bei der Auswahl. Die Landratsämter in Biberach, Friedrichshafen, Konstanz und Ravensburg berichten, dass die Aufbauten zum Jahreswechsel fertig sein sollen. Dann soll es zum Teil Testläufe geben, bevor am 15. Januar mit den Impfungen begonnen werden soll. Selbst wenn die Einführung des Impfstoffs vorgezogen werden sollte, rechnen die Landratsämter nicht mit einem wesentlich früheren Start der Impfungen.

Behörden suchen noch freiwillige Ärzte und Helfer

Derzeit suchen die Behörden für die Kreisimpfzentren Freiwillige, vor allem Mediziner, auch solche, die schon in Pension sind. Im Bereich des Regierungspräsidiums Tübingen haben sich bisher 500 Freiwillige gemeldet. Die Verantwortlichen des Kreisimpfzentrums in Friedrichshafen gehen aber davon aus, dass allein dort im Vollbetrieb rund 70 Ärztinnen und Ärzte sowie Helferinnen und Helfer nötig sind.

Die Kreisimpfzentren in der Region Bodensee-Oberschwaben sind:

Landkreis Biberach - Gemeindehalle in Ummendorf

Bodenseekreis - Messe Friedrichhafen

Kreis Konstanz - Stadthalle Singen

Kreis Ravensburg - Oberschwabenhalle in Ravensburg

Kreis Sigmaringen - Sporthalle der ehemaligen Kaserne in Hohentengen