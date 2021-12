Aufbau der neuen Seebühne für die Bregenzer Festspiele

Die Bregenzer Festspiele zeigen im kommenden Sommer die Puccini-Oper "Madame Butterfly". Im Bodensee haben die Aufbauarbeiten für die Bühne begonnen.

Täglich arbeiten acht Techniker der Bregenzer Festspiele gemeinsam mit Mitarbeitern von Lieferanten an der neuen Kulisse, heißt es von den Bregenzer Festspielen. Aktuell laufe der Aufbau für die Unterkonstruktion des Bühnenbildes, er soll noch bis Ende des Jahres dauern. Dafür müssen die Arbeiter teils im eiskalten Bodensee tauchen, um Stahlträger und Holzpfähle unter Wasser zu befestigen. Über die Festspiel-Webcam kann der Aufbau auch von zu Hause aus mitverfolgt werden.

In Bregenz läuft der Aufbau der Seebühne. Pressestelle Bregenzer Festspiele/Lisa Mathis

Bühnenbild bleibt noch ein Geheimnis

Die Kulissenteile werden separat unter anderem in einer Montagehalle gefertigt. Sie würden nach und nach zur Bühne transportiert und dort zusammengesetzt. Was genau entsteht, bleibe eine Überraschung, so die Festspiele. Anfang Februar würden erste Details zum Bühnenbild enthüllt. "Madame Butterfly" soll am 20. Juli Premiere feiern. Die Oper von Giacomo Puccini ist zum ersten Mal auf der Seebühne zu sehen.