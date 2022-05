Auf der Südbahn fallen Züge aus

per Mail teilen

Bahnreisende auf der Südbahn müssen sich am Wochenende auf Zugausfälle und längere Fahrzeiten einstellen. Der Bahn zufolge verkehren zwischen Laupheim und Ulm nur Busse. Grund sind Arbeiten zur Inbetriebnahme eines neuen Stellwerks in Ulm. Auch von Christi Himmelfahrt bis zum darauffolgenden Sonntag gibt es deshalb Probleme. Zwischen Ulm und Stuttgart verkehren dann keine Züge. Man muss Umleitungen in Kauf nehmen, etwa über Ulm-Aalen. Eine Fahrt von Ravensburg aus etwa dauert statt der üblichen zwei, teils drei bis vier Stunden. Die Bahn rät Reisenden, sich über die Fahrzeiten genau zu informieren.