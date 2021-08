per Mail teilen

Gekenterte Kanus, überhitzte Schwimmer oder Hobby-Taucher in Not: Solche Menschen holen die Wasserretter der DLRG Bodensee immer häufiger aus dem Wasser. Um das zu lernen, braucht es Nerven und eine gute Ausbildung.

Sie sind zwischen 16 und 18 Jahre jung und übernehmen in ihrer Freizeit eine große Verantwortung: die angehenden Wasserretter der DLRG am Bodensee. Ihr Ausbilder, der Meckenbeurer Michael Nickl, sagt von sich, dass er schon mit dem "Wasserretter-Gen" geboren worden sei. Sowohl der Vater als auch der Großvater seien DLRG-ler "mit Herz" gewesen.

Gemeinsam der Strömung standhalten

Michael Nickl hat mit 31 Jahren schon fast alle Ausbildungen absolviert, die in dem Bereich gefordert sind: Bootsführer, Strömungsretter, Einsatztaucher.

Ein Ausbildungstag bei der Strömungsrettung auf der Argen und beim Tauch-Einsatz in Meersburg zeigt, wie viel Spaß es den Teilnehmern macht, aber auch wie sehr man dabei an seine psychischen Grenzen stößt.