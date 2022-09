per Mail teilen

Zwischen dem Überlinger See und Untersee auf dem Bodanrück in Konstanz soll das Naturschutzgebiet "Bettenberg-Giratsmoos" entstehen. Das hat das Regierungspräsidium Freiburg mitgeteilt.

Auf einer Fläche von 132 Hektar soll auf dem Bodanrück in Konstanz ein neues Naturschutzgebiet entstehen. Das hat das zuständige Regierungspräsidium Freiburg am Dienstag bekannt gegeben. Das Gebiet "Bettenberg-Giratsmoos" ist laut Regierungspräsidium Freiburg unter anderem für den Artenschutz am westlichen Bodensee bedeutsam. Als Namensgeber dienen der gut 470 Meter hohe Bettenberg im Südosten und das Feuchtgebiet Giratsmoos im Westen des Gebiets, heißt es vom Regierungspräsidium Freiburg.

SWR-Reporterin Marlene Fuchs über das geplante Naturschutzgebiet:

Vorkommen seltener Tier- und Pflanzenarten soll gefördert werden

Die Landschaft besitze für den Biotop- und Artenschutz eine außergewöhnlich hohe Bedeutung, so das Regierungspräsidium Freiburg. Demnach leben dort beispielsweise die geschützten Arten Laubfrosch und Gelbbauchunke. Das Vorkommen seltener Tier- und Pflanzenarten soll im neuen Naturschutzgebiet gefördert werden.

Ehemaliger militärischer Übungsplatz

Bei dem Gebiet handelt es sich um einen ehemaligen militärischen Übungsplatz, in dem noch immer Kampfmittel vorhanden sind. Die von den Übungen geprägte Landschaft diene als Lebensraum und müsse erhalten werden, heißt es weiter. Ab kommendem Montag liegen die Pläne für das Naturschutzgebiet unter anderem im Landratsamt Konstanz öffentlich aus.