Teile der Kreise Konstanz und Biberach kommen als mögliche Orte für ein Atommüll-Endlager infrage. Das geht aus einem Bericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hervor.

Danach gibt es rund um Hilzingen und Tengen (Kreis Konstanz) und auf einem breiten Streifen zwischen Bad Schussenried, Biberach und Laupheim geeignete Schichten entweder von Ton- oder Kristallingestein. Darin könnte hochradioaktiver Müll gelagert werden, heißt es im Bericht, den die BGE am Montag vorgestellt hat.

Noch keine Entscheidung über tatsächliche Endlager

Damit ist aber noch nichts entschieden. Denn die BGE hat insgesamt in Deutschland rund 90 Regionen bestimmt, die wegen ihrer geologischen Bedingungen als Atommüll-Endlager infrage kommen. Bis 2031 sollen diese Regionen weiter untersucht und eingegrenzt werden, etwa in Hinblick auf die Bevölkerungsdichte. Auch soll es Bohrungen geben, die Nähe zu Städten spiele ebenfalls eine Rolle. In Betrieb gehen soll das Atommüll-Endlager in 30 Jahren.

Mögliche Endlagerstätten nicht ganz neu

Schon seit vielen Jahren weiß man rund um Riedlingen und im Hegau, dass die Gegenden bei einer Suche nach einem Atommüll-Endlager nicht ausgeschlossen sind. Und es gab auch schon Gegenwind. Bereits vor sieben Jahren haben 20 Rathauschefs aus dem Kreis Konstanz eine Resolution unterschrieben, die Peter Altmaier, damals noch CDU-Bundesumweltminister, übergeben wurde. Darin hieß es, dass in der Region Hegau Erdbeben nie ausgeschlossen werden könnten.

Diese Kritik bekräftigte der Oberbürgermeister von Singen, Bernd Häusler (CDU), noch einmal gegenüber dem SWR. Radioaktiver Müll rund um Hilzingen zu lagern, widerspreche jeder wissenschaftlichen Vernunft, denn die Region sei für die Lagerung von solch gefährlichen Stoffen einfach zu unsicher, wegen der Erdbebengefahr.

Auch Anna Maria Waibel, Vorsitzende des Anti-Atomkraftvereins "Klar e.V." aus Überlingen, sieht langfristig den Bodensee, aber auch Rhein und Donau in Gefahr, sollte ein Atommüll-Endlager eingerichtet werden: