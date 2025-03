Eine ausgemusterte Atomrakete mit dem Namen "Honest John" steht wieder in Pfullendorf. Sie ist ein wichtiges Exponat für das Museum, das an der Staufer-Kaserne entstehen soll.

Die längst nicht mehr funktionsfähige Rakete "Honest John" soll bei einer Ausstellung im geplanten Bundeswehr-Museum in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) als Leitexponat dienen. In der Zeit des Kalten Krieges waren in Pfullendorf auch atomare Waffen stationiert. Zu ihnen zählte auch die "Honest John", heißt es in einer Mitteilung der Bundeswehr.

Atomrakete "Ehrlicher John" wird zentrales Ausstellungsstück in geplantem Museum

Der "Ehrliche John" war eine Kurzstreckenrakete, die aber bald ausgemustert und durch leistungsfähigere Waffensysteme ersetzt wurde. Als das Atomwaffenlager bei Pfullendorf aufgelöst wurde, ging die Rakete als Denkmal zunächst nach Sondershausen und später nach Idar-Oberstein. Nun ist sie wieder an ihren Ursprungsort nach Pfullendorf zurückgekehrt.

Nun soll die Rakete im geplanten Bundeswehr-Museum in Pfullendorf ausgestellt werden. Außerdem soll dort die Geschichte der Kaserne und ihrer Einheiten beleuchtet werden, hieß es. Das Museum soll vor dem Kasernengelände eingerichtet werden.

Museum soll auch mehr Akzeptanz für Bundeswehrsoldaten schaffen

Außerdem informiert die Bundeswehr dort auch darüber, was aktuell in der Kaserne passiert. Welche Fähigkeiten beispielsweise Elite-Einheiten im Ausbildungszentrum "Spezielle Operationen" erlernen. Anwohner sollen so besser verstehen, warum Soldaten in der Region immer wieder marschieren und herumfliegen müssen. Das Museum soll spätestens im April des kommenden Jahres eröffnet werden.