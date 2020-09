Aus Angst vor einer angekündigten Abschiebung ist am Sonntag eine Frau mit ihrem Baby aus dem Fenster einer Asylbewerberunterkunft in Weingarten (Kreis Ravensburg) gesprungen. Die 27-Jährige zog sich dabei laut Polizei schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zu, das Kind blieb unverletzt. Die Frau sprang aus fast vier Metern Höhe, als es am Sonntagabend an ihrer Tür klopfte. Wie sich später herausstellte, war die Angst der Frau vor der Abschiebung unbegründet. Es war ihr Ehemann, der an die Tür geklopft hatte und sie besuchen wollte. Vor gut einem Jahr kam in Baienfurt (Kreis Ravensburg) ein Asylbewerber ums Leben, als er ebenfalls aus Angst vor Abschiebung aus acht Metern Höhe aus dem Fenster sprang.