Nach dem Brand der Scheffelhalle in Singen (Kreis Konstanz) sind alle mit Asbest versetzten Rußpartikel beseitigt worden. Das bestätigte ein Sprecher dem SWR. Auch die anschließende Luftmessung ergab keine erhöhte Asbestbelastunge. Das Dach der Scheffelhalle bestand aus asbesthaltigem Eternit. Durch den Brand in der vergangenen Woche hatten sich asbesthaltige Rußpartikel am Boden abgelagert und mussten von einer Spezialfirma von Hand aufgesammelt und fachgerecht entsorgt werden. Die Ursache des Brandes ist weiter unklar.