Vor Karfreitag herrscht immer Hochbetrieb in den Fischgeschäften am Bodensee. Traditionell steht an dem christlichen Feiertag Fisch auf dem Speiseplan. Für Fischer Paul Lachenmeier aus Friedrichshafen heißt das, dass er am Gründonnerstag so viel Fische an Land ziehen muss wie möglich. mehr...