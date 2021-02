per Mail teilen

Die Gemüsegärtner auf der Reichenau sind nach eigenen Angaben bundesweit die ersten, die mit der Salaternte beginnen.

Die Salatköpfe kommen aus den Gewächshäusern auf der Insel Reichenau (Kreis Konstanz), wo es gleichbleibend warm ist. Deshalb mache ihnen auch der momentane Wintereinbruch nichts aus, heißt es seitens der Erzeugergenossenschaft Reichenauer Gemüse. Mit den Salaten aus der neuen Ernte löse man die internationale Konkurrenz ab, die bislang den Markt beliefert.

„Die Stimmung ist gut, die Gärtner sind motiviert. Die Salaternte stimmt uns auf den Frühling ein.“ Christian Müller, stellvertretender Geschäftsführer der Reichenau Gemüse eG

2,5 Millionen Blattsalate

Bis Mitte April ernten die Reichenauer Gemüsegärtner laut Mitteilung über 2,5 Millionen Blattsalate. Neben Kopfsalat gehören auch Eichblatt- und Kraussalat zum Angebot.

Handarbeit gefragt

Reichenau-Gemüse eG

Geerntet werden die Salatköpfe in den Gewächshäusern immer am frühen Morgen von Hand. Danach werden sie zur gekühlten Vermarktungshalle der Genossenschaft auf der Reichenau transportiert. Die Salatköpfe werden überwiegend regional angeboten, beliefert werden vor allem Händler und Supermärkte in Baden-Württemberg und Bayern.

Der Erzeugergenossenschaft Reichenau Gemüse eG liefern rund 60 Gärtner zu. Sie ernteten im Vorjahr nach eigenen Angaben insgesamt 15.000 Tonnen Gemüse. Der Gesamtumsatz lag bei gut 60 Millionen Euro.