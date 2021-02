Landwirte aus der Bodenseeregion haben am Dienstag in Friedrichshafen gegen das von der Bundesregierung geplante Insektenschutzpaket protestiert. Rund 100 nahmen laut Polizei mit ihren Traktoren teil.

Der Protest der Landwirte richtete sich gegen den Entwurf des Insektenschutzgesetzes und der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung. Beides soll am Mittwoch im Bundeskabinett behandelt werden.

Traktor eines Landwirts bei Demo in Friedrichshafen SWR

"Sterben wir, sterbt auch ihr!" stand auf einem Traktor, "No farmer, no future" auf einem anderen. Rund 100 Landwirte aus der Bodenseeregion nahmen an dem Demonstrationszug in Friedrichshafen teil. Sie protestierten unter anderem gegen die Pläne des Bundesumweltministeriums, pauschale Auflagen für den Pflanzenschutz in Schutzgebieten und an Gewässern zu erlassen. Dies ist nach Angaben des Kreisbauernverbands Tettnang ein gravierender Eingriff in die Bewirtschaftung und die Eigentumsrechte der Landwirte.



Protest auch in Berlin

Mehrere Landwirte aus der Bodenseeregion hatten sich nach Angaben des Kreisbauernverbands Tettnang auch auf den Weg nach Berlin gemacht, um gemeinsam mit ihren Berufskollegen an dem bundesweiten Protest teilzunehmen.