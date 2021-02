Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat Österreich die Grenzkontrollen zu Deutschland und seinen anderen Nachbarländern verschärft. An den Grenzübergängen gab es erste Staus.

Jeder Reisende muss künftig beim Grenzübertritt, beispielsweise an der Grenze zu Vorarlberg, einen negativen Corona-Test vorlegen. Auch sei eine zehntägige Quarantäne einzuhalten. Ab Mittwoch müssen auch Grenzpendler einmal pro Woche einen negativen Corona-Test vorzeigen und sich vor der Einreise online registrieren.

Reisebewegungen auf Minimum beschränken

Die Reisebewegungen sollten auf ein Minimum reduziert werden, so das Innenministerium in Wien. Die Grenzkontrollen dienten als Wellenbrecher für Infektionsketten, die gerade durch neue Virusmutationen immer gefährlicher würden.

Erste Staus am Grenzübergang

Am Autobahn-Grenzübergang Hörbanz werde seit dem Morgen durchgehend und strenger als bisher kontrolliert, so ein Sprecher der Landespolizeidirektion Vorarlberg gegenüber dem SWR. An den kleineren Grenzübergängen muss weiterhin sporadisch mit Kontrollen gerechnet werden. Um mögliche Grenzübertritte von Touristen zu verhindern, kündigten die Behörden zudem verstärkte Kontrollen in Skigebieten an.