per Mail teilen

SWR4 aus dem Studio in Friedrichshafen bietet Aktuelles und Unterhaltendes rund um den Bodensee.

Von hier aus wird gesendet: das Studio in Friedrichshafen SWR SWR -

25 Redakteurinnen und Redakteure gestalten Programminhalte für Hörfunk, für Fernsehen und fürs Netz. Beiträge unserer Reporter sind im gesamten SWR und in der ARD zu hören und zu sehen. Außerdem gestalten wir eigene Regionalsendungen im Programm von SWR4 Baden-Württemberg.

SWR4 sendet täglich Regionalprogramm für den Bodenseekreis und die Landkreise Konstanz, Ravensburg, Biberach und Sigmaringen:

Immer zur halben Stunde gibt es Nachrichten aus der Region, weitere regionale Informationen können Sie bei SWR4 von 16 bis 17 Uhr aus dem Studio Friedrichshafen hören.

Die Redaktion versorgt auch die anderen SWR Programme und das Internet mit Informationen, Beiträgen, Meldungen und Bildern vom Bodensee und Oberschwaben.

So erreichen Sie uns

Tel. 07541-374648-204

Mail studio.friedrichshafen@swr.de

Internet auf www.swr4.de.

SWR4 Baden-Württemberg aus dem Studio Friedrichshafen hören Sie auf UKW 89,0 und 91,2.

SAT-Mobil unterwegs SWR SWR -

Schnell und aktuell berichten wir mit unserem SAT-Mobil, mit dem die Reporter jeden noch so versteckten Winkel aufspüren und von dort senden

Das Studio

Wer erfolgreiches Programm machen will, muss in der Erlebnisregion Bodensee-Oberschwaben einen unverstellten Blick haben: auf badisches Selbstbewusstsein und oberschwäbische Traditionen, auf alemannische Sprachkultur und weltoffene Schaffigkeit. Vom Hegau bis an den Arlberg, vom Federseemoor bis ins Allgäu und das voralpine Appenzell - die Region ist voller Informationen und Themen, bietet Geschichte und Geschichten, die das Team vom SWR Studio Friedrichshafen Tag für Tag über Radio, Fernsehen und auch Internet verbreitet.

Rund 25 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermitteln täglich das Neueste aus der Region. Eine Infrastruktur mit Korrespondentenbüros in Konstanz, Ravensburg, Biberach und Albstadt sorgt dafür, dass wir überall dicht am Hörer und Geschehen sind und uns (fast) nichts entgeht. Die Nähe zu unserer "Kundschaft" ist uns wichtig. Alle Studios und Büros sind in zentralen Innenstadtlagen. Schauen Sie doch mal rein, die Kollegen vor Ort freuen sich!