per Mail teilen

Tina Löschner SWR SWR - Alexander Kluge

Schon als Kind neugierig und kommunikativ. Erste Live-Reportagen von Tippkick-Bundesligapartien für das Sportstudio im Kinderzimmer. Live ist mir heute noch am liebsten, das Spielzeugmikrofon von damals habe ich allerdings inzwischen gegen ein SWR-Mikrofon ausgetauscht. Und berichte, nach vielen Jahren im Studio Tübingen, über alles, was in der Bodenseeregion - außerhalb der Fußballplätze - passiert. Entweder aus dem Studio oder von draußen. Über Interessantes, Spannendes, Skurriles und Schönes.

Apropos schön: Mit dem Studio in Friedrichshafen arbeite ich nicht nur im wohl schönsten Studio der ARD, ich behaupte sogar, den schönsten Weg zur Arbeit zu haben: nämlich mit der Fähre über den Bodensee. Bei Regen, Sturm oder Sonne, jeder Tag, jede Überfahrt ist anders, aber immer irgendwie ein bisschen wie Urlaub. Und zu dem gehören neben dem Bodensee auf jeden Fall Bücherberge.

Vor meinem Leben als Hörfunkjournalistin - erst beim SWF, dann beim SWR - habe ich in Ludwigsburg eine Lehre als Buchhändlerin gemacht und danach in Tübingen und Seattle (USA) Geschichte und Allgemeine Rhetorik studiert. Und viel Radio gehört.