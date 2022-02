Bernhard Hentschel

per Mail teilen

Schätzt Oberschwaben, mag den Bodensee und liebt - manchmal - seinen Job. Berichtet seit 1998 als Fernsehkorrespondent über alles, was die Region bewegt und das Land interessiert - von "A" wie Apfelernte bis "Z" wie Zollkontrollen. Erhielt für seine Arbeit vor einigen Jahren den Deutsch-Französischen Journalistenpreis.



Als Kind der Pfalz mit französischen Wurzeln fühlt er sich in der Drei-Länderregion Bodensee sauwohl... und wenn das Heimweh doch mal zuschlägt: In seiner Speisekammer findet sich immer eine Notration Saumagen, Münsterkäse und Riesling.