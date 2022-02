Caroline Geyer SWR Alexander Kluge

Journalistin werden - das wollte ich schon als 13-Jährige. Denn welcher Beruf sonst bietet so viel Abwechslung?

Geboren und aufgewachsen bin ich in Sigmaringen.



Nach dem Abitur studierte ich Germanistik und Rhetorik in Tübingen und Wien. Bereits während des Studiums arbeitete ich bei Zeitungen und dem damaligen Südwestfunk. Nach dem Studium ging's dann vom Oberschwäbischen ins Unterland nach Heilbronn ins SDR-Studio. Doch nach acht Jahren im "hohen Norden" Baden-Württembergs zog es mich wieder Richtung Bodensee und Berge. Inzwischen arbeite ich beim SWR Friedrichshafen.



In der Freizeit bin ich gerne auf dem Fahrrad in der Region unterwegs, gehe Bergwandern oder lüfte den Kopf bei der Gartenarbeit aus.