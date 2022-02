Alfred Knödler

per Mail teilen

SWR Leander Bauer

"Ein Stück vom Himmelreich" wurde meine Wahlheimat Heiligenberg schon einmal zurecht genannt. Ich finde die gesamte Region Bodensee-Oberschwaben "himmlisch". Und weil zum "Himmel auf Erden" auch alles Menschlich-Allzumenschliche gehört, ist es für mich eine Berufung, für Funk und Fernsehen über alles zu berichten, was sich zwischen dem fernhin thronenden Säntis und den Türmen Ravensburgs ereignet - gerade weil es hier in Friedrichshafen nicht immer so journalistisch wichtig und wichtigtuerisch zugeht.