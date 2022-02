Marion Kynaß SWR Alexander Kluge

1976 in Ravensburg geboren. Aufgewachsen in Wolfegg - zwischen Pferdekoppel und Bauernhausmuseum. Habe hier die Liebe zu Landschaft und Leuten entwickelt. Bin durch und durch Oberschwäbin. Immer schon habe ich leidenschaftlich gerne geschrieben und wollte Journalistin werden. Nach dem Abitur folgte ein kleiner Abstecher in Richtung Lehramt mit dem Studium an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten: Musik und Deutsch.



1999 schließlich eine Hospitanz im Studio in Ravensburg - dann Freie Mitarbeit- anschließend Volontariat in Stuttgart. Seit 2002 fest im Team des SWR Friedrichshafen. In meiner Freizeit spiele ich Altsaxophon - in der Big Band Bad Saulgau. Mache gerne Musik - und ab und an auch Sport.