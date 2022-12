Der Arlbergtunnel in Österreich wird 2023 und 2024 in den Sommermonaten gesperrt. Der Grund dafür sei die dringend notwendige Sanierung der Fahrbahn, heißt es von der Autobahngesellschaft ASFINAG.

Der Arlbergstraßentunnel in Österreich wird in den kommenden beiden Sommern jeweils für mehrere Monate gesperrt. Das teilte die Betreibergesellschaft ASFINAG mit. Reisende müssen mit Umwegen und Behinderungen rechnen. Los geht es im April 2023. Laut der ASFINAG muss die Fahrbahn nach 45 Jahren dringend erneuert werden. Der Start der Arbeiten war ursprünglich für den Sommer diesen Jahres geplant. Die Sanierung wurde zu Jahresbeginn aber wegen der Marktlage am Bausektor abgesagt. Inzwischen wurden alle Aufträge vergeben, so die ASFINAG. Die Tunnelsperrung im kommenden Jahr sei auf sechs Monate angesetzt. Im Jahr 2024 machten die Arbeiten nochmals eine fünfmonatige Sperrung notwendig.

Tunnelsanierung kostet 75 Millionen Euro

Die ASFINAG investiert 75 Millionen Euro in die Erneuerung von Fahrbahn, Tunnelbeschichtung und Entwässerung. Die Verschiebung der Arbeiten ins nächste Jahr sei aufgrund der Rahmenbedingungen alternativlos gewesen. Mittlerweile habe sich die Marktsituation aber beruhigt und die Lage bei Materialengpässen entspannt, so ASFINAG-Geschäftsführer Andreas Fromm.

"Wir sind uns sicher, dass wir den engen Zeitplan der angekündigten Sperren einhalten werden."

Verkehr wird umgeleitet über Arlbergpass

Der Verkehr soll während der Sperrung über den Arlbergpass oder weiträumig über Bayern und Tirol umgeleitet werden. Der rund 14 Kilometer lange Arlbergtunnel zwischen Vorarlberg und Tirol ist der längste Tunnel Österreichs und eine der wichtigsten Verbindungen Richtung Italien.