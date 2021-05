Helmut Jahn, der Architekt des Singener Hegau-Towers, ist tot. Der 81-Jährige starb bei einem Fahrradunfall in den USA. Der Hegau-Tower ist ein weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt am Hohentwiel.

Der deutsche Star-Architekt Helmut Jahn, der seit den 60-er Jahren in Chicago lebte, entwarf unter anderem den Frankfurter Messeturm und das Sony Center in Berlin. Seine Hochhäuser prägen viele deutsche Städte, so auch Singen am Hohentwiel. Im Zuge der Umstrukturierung eines Industrieareals im Süden des Singener Bahnhofs wurde der Hegau-Tower nach Jahns Plänen errichtet. Das Hochhaus liegt neben dem Maggi-Werk und wurde 2008 fertiggestellt.

Der Hegau-Tower in Singen SWR

Fassade aus Stahl und Glas

Der Hegau-Tower ist mit fast 70 Metern das höchste Gebäude der Stadt Singen. Er hat 18 Stockwerke. Darin befinden sich überwiegend Büroräume, in der siebten Etage außerdem ein Design-Hotel. Die Gebäudehülle besteht aus Stahl, Aluminium und Glas. In Deutschland baute Jahn unter anderem auch das München Airport Center, in Bonn den Post-Tower. 1994 wurde der Architekt mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.