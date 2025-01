per Mail teilen

Der Archäologie-Preis Baden-Württemberg wird alle zwei Jahre verliehen und würdigt herausragendes ehrenamtliches Engagement. Am Dienstagabend wurde der Preis vergeben.

Die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi (CDU), hat am Dienstag in Stuttgart den Archäologie-Preis Baden-Württemberg 2024 verliehen. Ausgezeichnet werden damit regelmäßig Ehrenamtliche, die sich in der Archäologie engagieren. "Die Ehrenamtlichen setzen viel Zeit, Energie und Kreativität ein. Sie schützen die Spuren unserer Vergangenheit und bewahren diese für zukünftige Generationen", sagte Nicole Razavi bei der Verleihung.

Der mit 8.000 Euro dotierte Hauptpreis ging an Roland Buggle, den ehrenamtlichen Beauftragten in der Archäologischen Denkmalpflege für Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Den Förderpreis und den Sonderpreis bekamen Projekte vom Bodensee. Der Förderpreis ging an den "Nellenburger Kreis" , eine Abteilung des Hegau-Geschichtsvereins im Landkreis Konstanz. Sie haben sich um die Erforschung, Pflege und Vermittlung der Burgenlandschaft des Hegaus verdient gemacht, begründete die Jury die Auszeichnung für die Mitglieder.

"Nellenburger Kreis" - Laien und Wissenschaftler erforschen Region

Der 2001 gegründete Verein ist ein Zusammenschluss von engagierten Laien und Wissenschaftlern. Sie verzeichnen beispielsweise das Inventar der Hegau-Burgen, nehmen an Ausgrabungen teil und bieten Führungen an. Dafür bekommen sie die mit 4.000 Euro dotierte Auszeichnung vom Land Baden-Württemberg.

Archäologie Sonderpreis geht nach Unteruhldingen

Den archäologischen Sonderpreis erhielt der Verein für Pfahlbau und Heimatkunde Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) für seine Verdienste bei der Erforschung und Vermittlung der prähistorischen Pfahlbauten am Bodensee. Er betreibt das Pfahlbauten-Museum in Unteruhldingen . Die Jury würdigte das Museum als "modernen lebendigen Lern- und Erlebnisort mit hohem Freizeitwert". Der Sonderpreis ist mit 5.000 Euro dotiert.