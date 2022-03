Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

In Tettnang (Bodenseekreis) ist am Freitag ein 35-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Er war laut Polizei bei der Arbeit zwischen einem Container und einem Hubwagen eingeklemmt worden. Bewusstlos und mit schweren Verletzungen fand ihn ein Kollege. Bei Be- und Entladearbeiten soll der 35-Jährige auf dem Hubwagen stehend rückwärts gefahren sein und dabei den Container übersehen haben. Mit einem Rettungswagen wurde der Schwerverletzte am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht.