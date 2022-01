Arbeitsmarkt bleibt in Region Bodensee-Oberschwaben stabil

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist im Dezember gegenüber dem Vormonat stabil geblieben. Die erneute Corona-Welle hat noch keine Spuren hinterlassen.

Die Arbeitslosenquote lag im Einzugsbereich der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg wie im November bei 2,8 Prozent. Die niedrigste Arbeitslosenquote landesweit hat erneut der Kreis Biberach mit 2,1 Prozent. Die Zahlen seien erfreulich, aber kein Grund zu übertriebener Euphorie, heißt es seitens der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg.

"Virusvarianten, Impflücken, Infektionsdurchbrüche und viele andere Faktoren erschweren eine verlässliche Prognose."

Dennoch stimmten die Zahlen vorsichtig optimistisch, so Thönig. Selbst das Vor-Corona-Niveau sei wieder in Sicht.

Weniger Arbeitslose im Dezember als im Vorjahr

Insgesamt waren im Bereich der Arbeitsagentur Ravensburg-Konstanz im Dezember 12.560 Männer und Frauen ohne Job - 120 mehr als im November, aber gut 4.000 weniger im Vergleich zum Vorjahr. Offene Stellen gibt es aktuell vor allem in der Produktion und Fertigung, aber auch im Handel, Vertrieb und Tourismus.

Für das neue Ausbildungsjahr, das im September beginnt, wurden der Arbeitsagentur nach eigenen Angaben bereits über 3.000 Lehrstellen gemeldet.

Es sei wichtig, dass die Arbeitsagentur ihre Beratungstätigkeiten an Schulen und in ihren Räumen aufrechterhalten könne, so die Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg. Deshalb werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so lange wie möglich an den Schulen unterwegs sein und über Ausbildungsplätze und Studiengänge informieren. Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur sind unter der 2G-Regel geöffnet, auch telefonische Beratung ist möglich.