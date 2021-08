Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Bodensee-Oberschwaben hat im August leicht zugenommen, die Quote liegt im Bereich der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg bei 3,1 Prozent. Gleichzeitig sind rund 1.900 Lehrstellen noch unbesetzt.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg waren im August fast 14.000 Frauen und Männer ohne Arbeit gemeldet, 1,2 Prozent mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit laut Agentur allerdings um mehr als 3.800 Menschen zurückgegangen, das entspricht einem Minus von 21,7 Prozent. Vor der Corona-Pandemie im August 2019 waren rund 12.000 Menschen arbeitslos gemeldet.

Weniger Ältere arbeitslos

Auf dem Arbeitsmarkt im August bemerkbar gemacht habe sich vor allem das Ende zahlreicher schulischer und beruflicher Ausbildungsgänge, so Agenturchefin Jutta Driesch. Deshalb habe die Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen etwas zugenommen. Bei Älteren, Langzeitarbeitslosen und Ausländern seien die Zahlen rückläufig.

Tausende offene Lehrstellen

Im gesamten Agenturbereich waren mehr als 7.800 Arbeitsplätze unbesetzt - vor allem in den Bereichen Produktion, Handel, Tourismus, Verkehr, Gesundheit und Soziales. Im Bereich des Ausbildungsmarktes gibt es laut Arbeitsagentur derzeit mehr als 1.900 offene Lehrstellen im Raum Bodensee-Oberschwaben. Ein Einstieg im September, Oktober oder November sei immer noch möglich. Freie Ausbildungsplätze gebe es in nahezu allen Berufen und Branchen, so Driesch.

Auch im Zuständigkeitsbereich der Arbeitsagentur Balingen, die den Kreis Sigmaringen mit abdeckt, stehen noch mehr als 1.000 freie Ausbildungsplätze zur Verfügung. Viele Unternehmen hätten trotz der Corona-Krise an ihrer Ausbildungsabsicht festgehalten, heißt es. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm, zu der der Kreis Biberach gehört, waren im August mehr als 1.100 offene Ausbildungsstellen gemeldet. Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben warnte erst kürzlich vor einer dramatischen Zuspitzung des Fachkräftemangels.

Kreis Konstanz mit der höchsten Arbeitslosenquote

Nach Landkreisen aufgeschlüsselt hat der Bodenseekreis die niedrigste Arbeitslosenquote in ganz Baden-Württemberg: 2,4 Prozent. Im Kreis Biberach lag sie bei 2,6 Prozent, im Kreis Ravensburg bei 2,8 Prozent, im Kreis Sigmaringen bei 3,2 Prozent. Den höchsten Wert in der Region hat der Landkreis Konstanz mit 3,9 Prozent Arbeitslosen. Die Quote in Baden-Württemberg betrug ebenfalls 3,9 Prozent.