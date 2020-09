Während die Zahl der Arbeitslosen im August im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen ist, gibt es zum Start ins neue Ausbildungsjahr noch 2.500 freie Stellen in der Region Bodensee-Oberschwaben.

Bei der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg stieg die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent. Im August waren rund 800 Menschen mehr arbeitslos gemeldet als noch im Juli. Das ist ein Plus von knapp fünf Prozent. Die Zunahme habe aber überwiegend saisonale Gründe, heißt es in einer Mitteilung. Viele Schulabgänger hätten sich erstmals arbeitslos gemeldet. Zudem würden in der Urlaubszeit weniger Menschen neu eingestellt.

Corona-Krise Grund für höhere Arbeitslosigkeit

Im Vergleich zum August vergangenen Jahres sei jedoch eine sehr deutliche Steigerung von knapp 47 Prozent zu sehen. Diese sei eindeutig auf die Corona-Krise zurückzuführen. Die höchste Arbeitslosenquote hat derzeit mit 4,7 Prozent der Kreis Konstanz. Die niedrigste im ganzen Land haben mit 3,3 Prozent der Bodenseekreis und der Kreis Biberach.

Noch 2.500 Lehrstellen in Region Bodensee-Oberschwaben frei

Unterdessen sind zum Start des neuen Ausbildungsjahres in der Region Bodensee-Oberschwaben von rund 6.500 Ausbildungsplätzen noch rund 2.500 Lehrstellen in den Kreisen Konstanz, Ravensburg, Biberach und im Bodenseekreis frei. Vor allem im Einzelhandel, im Baugewerbe, im Bereich Logistik und in der Gastronomie können junge Menschen noch einen Ausbildungsplatz finden, heißt es bei den Arbeitsagenturen. Knapper sind in diesem Jahr coronabedingt die Lehrstellen im Tourismusgewerbe, so die IHK Bodensee-Oberschwaben.