Die Arbeitslosigkeit in den Kantonen St. Gallen und Thurgau ist im Mai weiter gesunken. Sie lag in St. Gallen bei 1,6 und im Thurgau bei 1,9 Prozent. Das gaben die Kantonsregierungen bekannt. Es sei eine Entspannung bei der Arbeitslosigkeit in allen Altersgruppen festzustellen. Zum Vergleich: Im Bereich der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg lag die Arbeitslosenquote im Mai bei 2,5 Prozent.