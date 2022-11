Weniger Arbeitslose im Oktober

Die Arbeitslosigkeit hat in der Region Bodensee-Oberschwaben im Oktober im Vergleich zum Vormonat leicht abgenommen. Der Arbeitsmarkt sei stabil, berichten die Agenturen für Arbeit.

Im Oktober waren am Bodensee und in Oberschwaben weniger Menschen ohne Arbeit als im Vormonat. So waren beispielsweise im Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg im Oktober 13.230 Menschen arbeitslos. Das sind rund 370 weniger als im September, heißt es von der Agentur für Arbeit. Die Arbeitslosenquote lag in allen Kreisen der Region unter dem Landesschnitt von 3,6 Prozent. Der Kreis Biberach hatte im Oktober mit einem Wert von 2,1 Prozent erneut die niedrigste Arbeitslosenquote im Land.

Viele Stellen in der Region Bodensee-Oberschwaben seien unbesetzt, berichtet die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. Rund 1.900 neue, freie Stellen seien allein im Oktober gemeldet worden.

Mehr Arbeitslose im Vergleich zum Oktober 2021

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich in der Region allerdings eine Zunahme der Arbeitslosigkeit. Denn viele Geflüchtete aus der Ukraine gehen laut Agentur für Arbeit nun in die Statistik ein, da sie Anspruch auf Hartz IV haben.

Auch der Blick auf Langzeitarbeitslose bereitet den Arbeitsagenturen nach eigenen Aussagen Sorge: Ihre Zahl sei im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie stark gestiegen. Im Oktober 2019 waren demnach rund 1.100 Menschen weniger langzeitarbeitslos gemeldet als im Oktober 2022. "Die Langzeitfolgen der Pandemie sind in dieser Personengruppe besonders deutlich sichtbar", sagt Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg.