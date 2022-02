Bei Vogt (Kreis Ravensburg) ist am Freitag ein 51-jähriger Mann bei Baggerarbeiten bis zum Hals verschüttet worden. Laut Polizei war er dabei, an einem Weiher in Mosisgreut mit einem Kollegen einen Ablaufkanal auszubaggern. Bei Sicherungsarbeiten in dem rund zweieinhalb Meter tiefen Ablaufkanal geriet Erdreich ins Rutschen und verschüttete den Arbeiter bis zum Hals mit Erde. Die Feuerwehr befreite den Mann in einer mehrstündigen Rettungsaktion. Der Mann erlitt mehrere Knochenbrüche.