B31 zwischen Kressbronn und Eriskirch wieder frei

Die Bauarbeiten auf der B31 zwischen Kressbronn und Eriskirch (Bodenseekreis) sind abgeschlossen. Monatelang war die Bundesstraße halbseitig gesperrt.

Seit Ende März ist die Bundesstraße 31 zwischen Kressbronn und Eriskirch wegen Bauarbeiten in Fahrtrichtung Friedrichshafen gesperrt gewesen. Seit Freitagnachmittag um 15 Uhr rollt der Verkehr laut Regierungspräsidium Tübingen dort wieder beidseitig.

Auf der Strecke wurde zunächst die Fahrbahndecke erneuert. Außerdem wurde bei Langenargen-Oberdorf (Bodenseekreis) eine Brücke über die Argen saniert. Die Arbeiten an der Fahrbahndecke sind seit dem Sommer abgeschlossen, nun auch die Brückensanierung.

Staus und Behinderungen auch auf Nebenstrecken der B31

Autofahrer, die Richtung Friedrichshafen unterwegs waren, wurden über Tettnang umgeleitet. In Fahrtrichtung Lindau war die Bundesstraße frei. Die Bauarbeiten führten in beiden Richtungen immer wieder zu Staus und Behinderungen. Weil viele Autofahrer eine Nebenstrecke über eine andere Argenbrücke nutzten, wurde auch diese gesperrt. Sie sei für so viel Verkehr nicht ausgelegt, so das zuständige Landratsamt Bodenseekreis.

Bauarbeiten kosten insgesamt rund fünf Millionen Euro

Die Fahrbahndeckenerneuerung kostete laut Regierungspräsidium rund 3,7 Millionen Euro, die Brückeninstandsetzung etwa 1,3 Millionen Euro. Die Kosten werden vom Bund getragen.