Der Konstanzer Landrat Zeno Danner appelliert insbesondere an ältere Bürger, sich an die Corona-Verordnungen und Verhaltensregeln zu halten. Es habe Fälle gegeben, in denen positiv getestete Menschen höheren Alters zahlreiche Kontakte, etwa durch Besuche zu Hause, gehabt hätten. Die Zahl der Menschen, die mit einer Covid-19-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden, steigt auch in der Bodenseeregion. Das bestätigten die Kliniken gegenüber dem SWR.