App soll das Ankommen in der neuen Heimat erleichtern

Der Kreis Konstanz führt eine neue Integrations-App ein. Die App „Integreat“ richtet sich an neuzugewanderte Menschen und soll ihnen die Orientierung im Landkreis erleichtern.

Nutzerinnen und Nutzer finden in der Apps nützliche Tipps zu Anmeldungen in Behörden, Job- und Wohnungssuche, zu Kitas oder Corona. Die Informationen sind bisher auf Deutsch und Englisch verfügbar. Bald sollen Spanisch, Italienisch und Arabisch folgen.

App soll direkt verbreitet werden

Die Integreat-App ist ein Kooperationsprojekt des Bündnisses für Vielfalt – ein Zusammenschluss der kommunalen Integrationsbeauftragten im Landkreis Konstanz – und dem Landratsamt Konstanz. Diese Kooperation sei ein Vorteil bei der Verbreitung, heißt es aus dem Landratsamt: Die kommunalen Integrationsbeauftragten vor Ort hätten einen direkten Zugang zur Zielgruppe.

"Außerdem wird die App durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinschaftsunterkünften vor Ort verbreitet. Die vorhandenen Netzwerke spielen bei der Verbreitung der App eine wichtige Rolle."

Ähnliche App bereits im Bodenseekreis

Eine solche Integrations-App gibt es in der Region bisher nur im Bodenseekreis. Dort ist sie in neun Sprachen erhältlich. Der Landkreis ist mit den Nutzerzahlen zufrieden, so ein Sprecher. Die Inhalte wurden im vergangenen Jahr 21.000 Mal aufgerufen. Die Sprachen, die am besten angenommen würden, seien laut Bodenseekreis neben der deutschen Version die rumänische und die arabische.