Apotheken am Bodensee und in Oberschwaben bieten "Immunkarte" an

Auch im Raum Bodensee-Oberschwaben-Allgäu bieten Apotheken an, gegen Covid-19 geimpften Menschen eine sogenannte Immunkarte in Scheckkartenformat zu erstellen. Sie dient zum Nachweis des Impfschutzes und kostet knapp zehn Euro. Auf der Karte ist der entsprechende QR-Impf-Code eingetragen, sie kann beispielsweise beim Besuch eines Restaurants als Impfnachweis vorgelegt werden. Für manchen praktisch, wenn er so den Impfausweis oder das Handy mit dem digitalen Nachweis zuhause lassen kann. Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg verweist darauf, dass es sich bei der Karte nicht um ein amtliches Dokument handle. Deswegen sei nicht sicher, ob beispielsweise ausländische Behörden beim Grenzübertritt die Immunkarte akzeptierten.