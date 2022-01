Am Bodensee läuft die Apfelernte, rund 270.000 Tonnen werden erwartet. Jeder dritte Apfel Deutschlands kommt aus der Region. Bei Apfelbauer Johannes Bentele in Tettnang beginnt der Arbeitstag sehr früh am Morgen.

Bereits vor 40 Jahren stellt der Vater von Johannes Bentele den Hof auf Bio um - sein Betrieb war damals einer der ersten Biohöfe am Bodensee. Die Benteles liefern ihr Obst nicht in eine Genossenschaft, sondern sortieren und lagern es auf ihrem Demeter-Hof. "Wir lagern die Äpfel gut, damit wir zu jeder Jahreszeit knackige Äpfel haben." Um die 400 Tonnen Äpfel auf dem Obsthof Bentele zu ernten, geht es nicht ohne Erntehelfer, etwa aus Polen und Rumänien. SWR