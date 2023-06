Apfelblüte am Bodensee immer früher - außer in diesem Jahr

Die Apfelblüte am Bodensee kommt immer früher, das zeigen Auswertungen des Kompetenzzentrums Obstbau-Bodensee in Bavendorf. Nur dieses Jahr stellt eine Ausnahme dar.

In diesem Jahr hat die Apfelblüte am Bodensee später angefangen als sonst. Allerdings zeigt der Trend in eine andere Richtung. Seit Jahren sei der Beginn der Apfelblüte immer früher, so die Auswertungen des Kompetenzzentrums Obstbau-Bodensee in Bavendorf (Kreis Ravensburg).

Spätere Blüte in diesem Jahr

Wegen des kalten und nassen Wetters haben die Apfelbäume in diesem Jahr zwischen dem 25. und 30. April angefangen zu blühen, sagt der Geschäftsführer des Kompetenzzentrums, Manfred Büchele. Im vergangenen Jahr hätten die Apfelbäume eine Woche früher geblüht.

Schaue man aber um die 20 Jahre zurück, sei dieses Jahr keine späte Blüte. Über viele Jahre betrachtet, starte die Blühzeit immer früher, so Büchele. Innerhalb von sechs Jahren schwanke die Startzeit aber bis zu zwei Wochen.

Frühere Blüte als Auswirkung des Klimawandels

Den Trend zur früheren Blüte zeigt auch die SWR Apfelblütenaktion, bei der bereits seit 18 Jahren Beobachtungen zum Beginn der Apfelblüte in ganz Deutschland gesammelt werden. Den Auswertungen zufolge blühen die Apfelbäume mit jedem vergangenen Jahrzehnt um etwa vier Tage früher. Dies sei eine Folge des Klimawandels, so die Analyse des SWR.