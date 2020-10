per Mail teilen

Weniger Teilnehmer als von der Polizei erwartet beteiligten sich an einer Menschenkette rund um den Bodensee. Dazu hatte die Organisation "Querdenker" aufgerufen. Es demonstrierten auch Menschen gegen die Corona-Kritiker.

Tausende Menschen haben sich am Samstagnachmittag entlang des nördlichen Bodenseeufers mithilfe von Tüchern oder Seilen zusammengeschlossen, um eine Menschenkette von Konstanz bis Vorarlberg (Österreich) zu bilden. Die zuständigen deutschen Polizeipräsidien schätzten die Zahl auf insgesamt rund 10.000 Teilnehmer, weit weniger als von den Veranstaltern erhofft. Wie viele auf Schweizer und österreichischer Seite mitgemacht haben, ist bislang nicht bekannt. Damit weist die Menschenkette große Lücken auf.

Mit-Organisator Gerry Mayr aus Konstanz hatte bis zu 250.000 Teilnehmer erwartet. Die "Friedenskette zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit" sollte von der Schweizer Grenze bei Konstanz nach Bodman-Ludwigshafen am westlichen Ende des Bodensees und weiter am Nordufer über Überlingen, Friedrichshafen, Lindau und Bregenz bis an die Grenze zwischen Vorarlberg und der Schweiz reichen.

Polizei meldet keine schweren Vorfälle

Bislang sei es kein schwieriger Einsatz gewesen, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Reichskriegsflaggen oder andere rechtsextreme Symbole waren während der Menschenkette und der Kundgebungen nicht zu sehen.

Gegner von Corona-Kritikern demonstrieren in Konstanz

Die Teilnehmer zahlreicher Gegendemonstrationen machten den "Querdenkern" zum Vorwurf, rechtsextremes Gedankengut mitzutransportieren. Unter anderem wandte sich der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Michael Blume, in Konstanz gegen Verschwörungstheorien der Coronamaßnahmen-Gegner. Nach Blume hätten diese häufig auch einen gegen jüdische Mitbürger gerichteten Hintergrund.

29 Demonstrationen am Samstag und Sonntag

Der größte Teil der insgesamt 29 Demonstrationen und Veranstaltungen in Konstanz tritt für Themen wie Solidarität, Verantwortung in Zeiten der Corona-Krise und den Kampf gegen Antisemitismus ein. Ein Teil der Kundgebungen wurde aber von Initiativen angemeldet, die die aktuelle Politik zur Corona-Prävention und damit einhergehende Einschränkungen kritisieren. So wird zu einer Veranstaltung am Sonntagvormittag auf dem Konstanzer Gelände "Klein Venedig" der Stuttgarter "Querdenken"-Initiator Michael Ballweg als Redner erwartet. Außerdem sind ein Gottesdienst und eine Podiumsdiskussion geplant.

Die Bewegung "Querdenken" nahm in Stuttgart ihren Anfang. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Schmidt/dpa

Auslöser für die Vielzahl der Kundgebungen war die Ankündigung der Initiative "Querdenken", die nächste bundesweite Demonstration am Tag der deutschen Einheit am Bodensee zu veranstalten. Zuvor hatte die Stadt Berlin weitere Großdemonstrationen der Initiative verboten. Ende August hatten Rechtsextremisten bei einer Corona-Demonstration eine Treppe des Reichstagsgebäudes in Berlin erreicht und die Flaggen des deutschen Kaiserreichs vor dem Parlament geschwenkt.

Strenge Auflagen: Maskenpflicht und keine Nazi-Flaggen

Die Auflagen der Stadt Konstanz für die angemeldeten Demonstrationen sind streng. So sind beispielsweise Reichskriegsflaggen, Kaiserreichsflaggen und Zeichen, die einen deutlichen Bezug zu den Verbrechen des Nationalsozialismus haben und eine Verbindung zu der aktuellen Corona-Pandemie herstellen, nicht erlaubt. Die Stadt Konstanz und die Polizei appellieren an die Teilnehmer der Veranstaltungen, sich an die Hygienevorschrift der Corona-Verordnung zu halten.

"Der Schutz der Konstanzer Bevölkerung steht ganz oben. Deshalb wollen wir vier Ordner pro 50 Teilnehmer. Wir haben Maskenpflicht bei allen sich bewegenden Demonstrationszügen, Maskenpflicht bei ruhenden Demonstrationen in dem Moment, wo der Mindestabstand nicht eingehalten wird." Ulrich Burchardt (CDU), Oberbürgermeister von Konstanz

Teile der Konstanzer Innenstadt gesperrt

Nach Angaben der Stadt Konstanz finden die Kundgebungen sowohl rechtsrheinisch als auch linksrheinisch statt. Schwerpunkte bilden das Gebiet Klein Venedig, der Stadtgarten, die Marktstätte, der Münsterplatz und Straßen im Altstadtbereich. An beiden Tagen kann es zeitweise zu Sperrungen des gesamten Innenstadtringes einschließlich der "Alten Rheinbrücke" und Mainaustraße zwischen "Alter Rheinbrücke" und Eichhornstraße kommen.