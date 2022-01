Rund 3.000 Teilnehmer demonstrieren in Friedrichshafen gegen Corona-Maßnahmen

Am Montagabend haben sich erneut Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben zu sogenannten Spaziergängen getroffen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die größte Demonstration fand laut Polizei in Friedrichshafen statt.

Erst liefen an der See-Promenade in Friedrichshafen (Bodenseekreis) nur ein paar Spaziergänger, dann wurden es schnell mehr. Gegen 19 Uhr zogen laut Polizei rund 3.000 Teilnehmer, teilweise ohne Maske, mit Pfiffen und Parolen durch die Stadt und blockierten den Verkehr.

Mit gebündelter Kraft durchbrachen einige der Teilnehmer- und Teilnehmerinnen eine Polizeikette. Ansonsten kam es zu keinen größeren Ausschreitungen. Eine Person konnte als Versammlungsleiter identifiziert werden, gegen diese wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, so die Polizei.

Beobachtet von der Polizei liefen einige Tausend Demonstranten über die Friedrichstraße in Friedrichshafen. SWR Alfred Knödler

Kaum Demonstranten in Ravensburg

In Ravensburg waren dieses Mal kaum Demonstranten unterwegs. Ursprünglich waren die Behörden davon ausgegangen, dass sich dort mehrere Tausende Menschen zu sogenannten Spaziergängen treffen würden, obwohl die Stadt solche unangemeldeten Versammlungen verboten hatte. Die Polizei war deshalb am Abend mit einem Großaufgebot an Beamten in der Innenstadt präsent, doch es kamen nur Kleingruppen der sogenannten Spaziergänger-Bewegung.

Weitere Proteste in der Region Bodensee-Oberschwaben

Auch in anderen Orten in der Region Bodensee-Oberschwaben wurde demonstriert. Im Kreis Biberach fanden laut Polizei rund 16 kleinere, friedliche Kundgebungen statt. Im Kreis Konstanz blieb es ebenfalls recht ruhig. Um den Augustinerplatz in Konstanz kamen in der Spitze rund 200 Menschen zusammen.