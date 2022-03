Ansturm auf digitalen Impfnachweis in der Region Bodensee-Oberschwaben

Apotheken in Konstanz und Ravensburg kämpfen aktuell mit technischen Problemen beim digitalen Impfnachweis, der ab sofort ausgestellt werden kann. Die Nachfrage in der Region sei groß.

Der Service für den digitalen Impfnachweis in der Region Bodensee-Oberschwaben läuft bisher noch nicht reibungslos. Das System sei bei vielen Apotheken überlastet, weil die Nachfrage so groß sei, heißt es beispielsweise in Apotheken in Konstanz, Ravensburg und Kressbronn (Bodenseekreis). Daten aus Impf- und Personalausweis würden gesammelt und nachträglich eingepflegt. Sobald alles laufe, werde das Impfzertifikat mit dem QR-Code für das Smartphone ausgestellt. Wann das der Fall sein wird, sei unklar. Allerdings können nicht alle Apotheken diesen Service bisher anbieten. Manchen fehlen aktuell noch die notwendigen Geräte dafür.

So funktioniert der digitale Impfnachweis

Wer geimpft ist, kann ab sofort mit dem gelben Impfausweis und seinem Personalausweis in eine Apotheke gehen, die diese Digitalisierung des Nachweises anbietet. Der ausgestellte QR-Code muss dann mit dem Smartphone gescannt werden, zum Beispiel mit der Corona-Warn-App oder der neuen CovPass-App, die als europäisches Zertifikat gilt. Das ist in Apotheken auch für Menschen möglich, die erst einmal geimpft sind. Für jede einzelne Impfung werde ein Zertifikat ausgestellt, heißt es vom Landesapothekerverband. Dies sei für Reisende, die zum Beispiel nach Österreich fahren, von Nutzen. Dort gebe es in einzelnen Bereichen für Erstgeimpfte Erleichterungen.

Digitaler Impfpass: hoher Aufwand für Apotheken

Für die Apotheken bedeutet der digitale Impfnachweis extra Aufwand, wie Apotheker in Konstanz, Ravensburg und in Kressbronn sagten. Sie müssen Kopien der Unterlagen anfertigen, die Daten aus Impf- und Personalausweis sammeln und später einpflegen und dann den Kundinnen und Kunden das Dokument mit dem QR-Code zuschicken oder dieses abholen lassen. In vielen Apotheken klingelten die Telefone ununterbrochen. Die Anruferinnen und Anrufer hätten Fragen zum digitalen Corona-Impfnachweis, andere kommen direkt in die Apotheke.

"Wir sind erneut von einer Entscheidung der Politik überrollt worden, wie bereits bei der Masken-Verteilung. Aber das werden wir auch noch bewältigen."

Wer ab jetzt seine zweite Corona-Impfung im Impfzentrum bekommt, soll vor Ort das Zertifikat mit dem QR-Code für den digitalen Nachweis erhalten. Bei Hausärzten soll das allerdings erst Mitte Juli möglich sein.