Die Polizei im Kreis Biberach warnt aus aktuellem Anlass vor Betrugsversuchen am Telefon. Es habe seit Freitagabend eine Vielzahl von betrügerischen Anrufen von sogenannten falschen Polizeibeamten gegeben, so ein Sprecher der Polizei. Diese geben sich am Telefon als Polizisten aus und versuchen an Geld oder Wertgegenstände zu gelangen. Bislang sei nicht bekannt, dass jemand zu Schaden kam.