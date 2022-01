Monoskifahrerin Anna-Lena Forster aus Radolfzell (Kreis Konstanz) ist am Donnerstag bei der Para-WM im norwegischen Lillehammer im Riesenslalom durch einen Sturz ausgeschieden. Bislang hat die 26-Jährige bei der Weltmeisterschaft drei Goldmedaillen geholt: In der Abfahrt, im Super-G und in der Super-Kombination. Am Samstag tritt Anna-Lena Forster noch im Slalom an.