Katholische und evangelische Kirchengemeinden am Bodensee und in Oberschwaben wollen zu Weihnachten möglichst vielen Gläubigen einen Gottesdienstbesuch ermöglichen. Viele machen deswegen zusätzliche Messen oder verlegen Gottesdienste ins Freie. In den meisten Fällen ist eine Anmeldung nötig, so zum Beispiel bei den katholischen Gemeinden in Konstanz und Biberach. In Ravensburg sind ökumenische Weihnachtsgottesdienste auf dem Marienplatz geplant. Derzeit laufen Beratungen mit den Behörden.