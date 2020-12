per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat gegen einen 42-Jährigen Anklage wegen Brandstiftung erhoben. Er soll fünf Brände gelegt haben, einen davon im Januar an der Lagerhalle eines Globus-Herstellers in Krauchenwies im Kreis Sigmaringen.

Die Ermittlungen in dem Fall seien abgeschlossen, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hechingen (Zollernalbkreis) gegenüber dem SWR. Bei dem Brand entstand Sachschaden von rund 4,5 Millionen Euro. Mehr als 110 Feuerwehrleute waren damals in der Nacht im Einsatz.

Bei dem Brand in Krauchenwies kämpften mehr als 110 Feuerwehrleute gegen die Flammen. 7aktuell

Prozessbeginn noch offen

Den Ermittlungen zufolge geriet auf dem Gelände des Globus-Herstellers erst ein Stapel Paletten in Brand. Die Flammen griffen dann auf das Lager über, das komplett zerstört wurde. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Wann der Prozess am Landgericht Hechingen beginnt, ist noch unklar.