Ende Januar ist in Markdorf eine 44-jährige Frau erschossen worden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Konstanz Anklage gegen den 47-jährigen Ehemann erhoben. Sie wirft ihm Mord vor.

Nach den tödlichen Schüssen in Markdorf (Bodenseekreis) im Januar hat die Staatsanwaltschaft Konstanz Anklage wegen Mordes gegen einen 47 Jahre alten Mann erhoben. Das teilte ein Behördensprecher auf SWR-Anfrage mit. Der Mann soll seine damals bereits getrennt von ihm lebende 44-jährige Ehefrau an einem Samstagmittag betrunken an ihrem Arbeitsplatz aufgesucht haben. In dem Geschäft für Haushalts- und Schreibwaren in Markdorf seien dann mehrere Schüsse gefallen. Mindestens einer davon war laut Obduktion tödlich.

Danach war der Mann - ohne seine Waffe, die er sich illegal besorgt hatte - in ein Taxi gestiegen, hatte sich zum Polizeiposten Pfullendorf fahren und widerstandslos festnehmen lassen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Mann war schon vorher auffällig geworden

Über das Motiv für die Tat ist noch nichts bekannt. Die Frau hatte ihren Mann aber bereits im vergangenen Jahr zweimal angezeigt, ein Platzverweis war ausgesprochen worden. Wann der Prozess am Landgericht Konstanz stattfindet, ist noch unklar.