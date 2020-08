Rettungskräfte und Feuerwehrleute sind im vergangenen Jahr in der Region in 26 Fällen angegriffen worden. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion hervor.

Die weitaus meisten Fälle ereigneten sich danach im Kreis Ravensburg. Im vergangenen Jahr waren es allein elf. Landesweit nimmt der Kreis Ravensburg den dritten Platz hinter Stuttgart und Mannheim ein. Diese Zahl sei ein eindringlicher Appell an Gesellschaft und Politik, so die CDU-Landtagsabgeordneten August Schuler aus Ravensburg und Raimund Haser aus Wangen.

Kaum Übergriffe im Kreis Biberach

Im Kreis Konstanz und im Bodenseekreis verzeichnete das Innenministerium 2019 jeweils sechs gewalttätige Angriffe auf Rettungs- und Einsatzkräfte. Die wenigsten Fälle gab es im Kreis Biberach.

So sind die Zahlen im Einzelnen:

Insgesamt ereigneten sich laut Ministerium in den vergangenen acht Jahren in Oberschwaben und am baden-württembergischen Bodensee 149 Gewalttaten gegen Feuerwehrleute oder Rettungskräfte. Die Zahl stieg rasant: von fünf im Jahr 2011 auf 26 im Jahr 2019. Auch landesweit gibt es immer mehr Angriffe. Im vergangenen Jahr waren es 190, viermal so viele wie noch vor acht Jahren.

"Wir können das nicht hinnehmen. Gerade die Einsatzkräfte brauchen den Rückhalt aus der Gesellschaft." Karl Rombach, CDU-Landtagsabgeordneter im Wahlkreis Konstanz

Auch die Abgeordneten Haser und Schuler kritisieren die zunehmende Gewalt. Solche Angriffe müssten streng bestraft werden, heißt es in einer Mitteilung.