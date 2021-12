Angeklagter gesteht Anstiftung zu Messerattacke in Singen

Am Landgericht Konstanz hat am Donnerstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher einer Messerattacke in Singen (Kreis Konstanz) begonnen. Der Mann könnte bis zu vier Jahre in Haft kommen.

Im Prozess geht es um einen Angriff auf einen Kleinbus, bei dem in Singen vergangenes Jahr ein 42-jähriger Mann lebensgefährlich und zwei weitere Männer schwer verletzt wurden. Hintergrund ist wahrscheinlich eine Fehde zweier syrischer Großfamilien. Vor dem Konstanzer Gericht steht seit Donnerstag der Mann, der den Angriff koordiniert haben soll.

Angriff in WhatsApp-Chat geplant

Der 48-jährige Angeklagte, der in der Schweiz wohnt, hat zu Beginn des Prozesses gestanden. Im Rahmen einer Verständigung mit den weiteren Verfahrensbeteiligten gab er zu, mehrere seiner Familienmitglieder in einem WhatsApp-Chat angestiftet zu haben, den 42-jährigen verfeindeten Mann zu attackieren und ihn dabei schwer zu verletzten. Es tue ihm leid, er schäme sich für seine Taten, so der Angeklagte am Donnerstag.

Verständigung im Strafverfahren Grundsätzlich ist in geeigneten Strafverfahren eine sogenannte Verständigung nach § 257 c StPO möglich. Hierbei tauscht sich das Gericht mit den Verfahrensbeteiligten über den weiteren Fortgang und das Ergebnis des Verfahrens aus. Der häufigste Anwendungsfall einer Verständigung ist die Einigung über das zu erwartende Strafmaß für den Fall eines Geständnisses.

Haftlänge steht vermutlich bereits fest

Der Mann wird vermutlich zu einer Haftstrafe zwischen drei Jahren und sechs Monaten und vier Jahren verurteilt. Das ist das festgelegte Strafmaß der Verständigung. Zudem muss er Schmerzensgeld in Höhe von 6.000 Euro zahlen. Das Urteil wird am Freitag erwartet. Davor soll noch das 42-jährige Opfer der Attacke aussagen.

Familie glaubt weiter an seine Unschuld

Einige der Familienmitglieder des Angeklagten und ein ehemaliger Verteidiger beteuerten am Donnerstag in Verhandlungspausen weiterhin seine Unschuld. Er hätte mit dem Angriff nichts zu tun, der WhatsApp-Chat sei falsch übersetzt worden, so ein Cousin des Angeklagten. Sein Onkel stünde durch die psychische Belastung komplett neben sich und wisse nicht, was er gestanden hätte.

Was war im Dezember 2020 passiert?

Im Dezember vergangenen Jahres griffen acht Mitglieder einer syrischen Großfamilie drei Insassen eines Kleinbusses in Singen mitten am Tag an und verletzten sie mit Messern schwer. Vom Landgericht Stuttgart wurden die acht Männer deshalb bereits zu Haftstrafen verurteilt.