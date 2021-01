Chefarzt Andreas Straub: Klinik-Alltag in Pandemie-Zeiten So werden Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt

Die Zahl der Corona-Infizierten in der Region Bodensee-Oberschwaben ist weiter hoch, in den Krankenhäusern herrscht Hochbetrieb. SWR-Moderatorin Tina Löschner hat in der Klinik St. Elisabeth in Ravensburg nachgefragt.

Die Covid-19-Pandemie fordert Ärzte und Pflegekräfte extrem. Schon allein die Hygienemaßnahmen brauchen Zeit. Schutzanzug, Schutzmaske, Handschuhe, Visierbrille und Kopfhaube - alles muss korrekt an- und abgelegt werden. Auch das Ein- und Ausschleusen der infizierten Patienten dauert jeweils länger als bei anderen Patienten. Andreas Straub, Chefarzt der Anästhesie in der St. Elisabethenklinik in Ravensburg, erklärt, worauf bei der Behandlung von Covid-19 Patienten auf der Intensivstation geachtet werden muss und welche Beschwerden im Verlauf der Krankheit auftreten können. Derzeit sind die Klinken mit der zweiten Infektionswelle von Covid-19-Patienten belegt. In wieweit nun Erkenntnisse aus der ersten Infektionswelle weiterhelfen, darum geht es im zweiten Teil des Gesprächs. Moderatorin Tina Löschner hat Chefarzt Andreas Straub zunächst gefragt und ob es im Vergleich zur ersten Welle nun auch mehr jüngere Patienten auf der Intensivstation gibt. Der hohe Einsatz von Ärzten und Pflegekräften für die Covid-19-Patienten ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Auch in der Elisabethenklinik der OSK in Ravensburg sind schon einige Covid-19-Patienten gestorben. Wie erschöpft Ärzte und Pflegekräfte nach zehn Monaten Corona-Pandemie sind und ob sich Mitarbeiter trotz Hygienemaßnahmen infiziert haben, erzählt Chefarzt Andreas Straub im dritten Teil des Gesprächs.